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İstanbul'da bir sürücü, kendisine yol vermeyen sürücünün aracının lastiklerini patlattı

Beyoğlu'nda bir sürücünün, trafikte kendisine yol vermeyen kişinin aracının lastiklerini bıçakla patlatması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cüneyt Sevindik  | 06.11.2024 - Güncelleme : 06.11.2024
İstanbul'da bir sürücü, kendisine yol vermeyen sürücünün aracının lastiklerini patlattı

İstanbul

Firuzağa Mahallesi'nde iki sürücü, bir tarafına araçların park edildiği yolda otomobilleriyle karşı karşıya geldi.

İki aracın yan yana geçemediği yolda, her iki sürücü de karşısındakinin geri gidip yol vermesini bekledi.

Sürücülerden biri, aracından inerek diğer sürücüye geri gitmesini söyledi. Diğer sürücü ise aracını hareket ettirmedi.

Bunun üzerine söz konusu sürücü, aracından inmeyen diğer sürücünün içinde olduğu aracın lastiklerini bıçakla patlattı.

Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta, aracından inen sürücünün diğer aracın camlarına vurması ve lastiklerini bıçakla patlattığı görülüyor.

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