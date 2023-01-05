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İstanbul'da beton parçaları dökülen üst geçit tehlike oluşturuyor

Esenler’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluğundaki üst geçidin bakımsızlık nedeniyle dökülen beton parçaları tehlike arz ediyor.

Ferhat Yasak   | 05.01.2023
İstanbul'da beton parçaları dökülen üst geçit tehlike oluşturuyor Fotoğraf: Ferhat Yasak/AA

İstanbul

Esenler Caddesi'nde binlerce aracın kullandığı üst geçidin kolon ve kirişlerinden kopan beton parçaları, üst geçidi kullanan sürücüleri ve altından geçen vatandaşları endişelendiriyor.

Beton parçaların dökülmesi sonucu üst geçidin yapımında kullanılan demirlerin de açığa çıkması dikkati çekti.

Kopan beton parçalarının tehlike oluşturması nedeniyle üst geçidin alt bölümüne demir bariyer ve güvenlik şeridi çekildi.

Yaya ve sürücülerin güvenliğini riske atan bu duruma tepki gösteren ilçe sakinlerinden Suat Nurdoğan, üst geçidin bir an önce yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Üst geçidin bakımsızlığına işaret eden Nurdoğan, "Burada yaşıyorum. Maalesef dökülüyor burası, hiç bakım yok. İBB hiç ilgilenmiyor. Geçitte çatlamalar olmuş. Bu köprü en az 30 senelik, artık dayanmıyor. Ayaklarında dahi çatlamalar var. Bir an evvel bakılması lazım. Yarın öbür gün tehlike de oluşturabilir." dedi.

Uzun yıllar mahallede oturduğunu anlatan Mustafa Atlı da "Yaparlarsa, üst geçit yenilenirse iyi olur. Duvarları da dökülmüş, öyle duruyor. Buranın insanları gelip geçerken parçalar tepesine düşüyor. Hatta geçen gün gelip şerit çekmişler, yanından kimse geçmesin diye." ifadelerini kullandı.

Kadriye Karakaş ise üst geçidin demirlerinin ortaya çıktığını ve başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar için tehlike oluşturduğunu dile getirerek, yenilenmesini istedi.

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