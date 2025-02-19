İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini açıkladı.
İstanbul
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.
Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." bilgisini paylaştı.
Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.
Muş
Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.
Buzlanma tehlikesinin de bulunması nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.