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İstanbul'da bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, yarım günlük mesai dolayısıyla sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu diğer iş günlerine oranla daha az olurken, bazı noktalarda trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Şükrü Gündüz, Metin Tokgöz, Mehmet Ali Derdiyok, Emrah Gökmen   | 28.10.2021
İstanbul'da bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Metin Tokgöz / AA

İstanbul

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, arterler ve caddelerde trafik yavaş ilerliyor. İş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar ile öğrenciler, bazı duraklar ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kartal'da trafik akıcı seyrederken, İdealtepe'den Kadıköy istikametine yoğunlaşıyor. Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru yaşanan trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.

TEM otoyolunda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru Kavacık ile Altunizade'de yoğunluk artıyor.

Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu Bağcılar mevkisinden Edirne istikameti doğru yaşanan yoğunluk, Mahmutbey ve Avcılar gişelerine kadar etkili oluyor. Ankara istikametinde ise diğer iş günlerine oranla yoğunluk yaşanmadığı gözlendi.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Zeytinburnu mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, Haliç Köprüsü çıkışında normale dönüyor. TEM otoyolunda ise Kağıthane mevkisinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikametlerinde ise trafik akıcı seyrediyor.

Beşiktaş Meydanı'nda yapılan yeni düzenleme sonrası trafik oluşmaya devam ediyor. Sürücü ve yayaların zorlandığı noktada trafik polisleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görev yapıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yarım gün mesai yapılacak olması dolayısıyla kent genelinde trafik yoğunluğunun diğer iş günlerine oranla daha az olduğu görülürken, İBB verilerine göre saat 08.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 42 olarak ölçüldü.

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