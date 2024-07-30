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İstanbul'da bazı bölgelerde yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili olurken, trafikte aksamalar yaşanıyor.

Mehmet Ali Derdiyok, Alper Korkmaz, Halis Akyıldız  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
İstanbul'da bazı bölgelerde yağış etkili oluyor Fotoğraf: Alper Korkmaz/AA

İstanbul

Kentte Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, yerel olarak aralıklarla devam etti.

Başakşehir, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kağıthane ve Sarıyer'ın bazı bölgelerinde de kısa süreli yağış etkili oldu.

Beyoğlu'nda yollarda su birikintileri oluştu, bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeyle korunmaya çalışırken, bazıları ise tentelerin altına sığındı.

Yağışın da etkisiyle sürücüler, su birikintilerinin oluştuğu yollarda yavaş ilerleyebildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 09.20 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 56 ölçüldü.

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İstanbul'da bazı bölgelerde yağış etkili oluyor

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