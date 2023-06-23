Dolar
25.22
Euro
27.49
Altın
1,920.96
ETH/USDT
1,913.70
BTC/USDT
31,074.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da bayramda trafik kazalarına hızlı müdahale için tedbirler alındı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında kentin giriş-çıkış noktalarında trafik kazalarına en kısa sürede müdahale edebilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Metin Tokgöz  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
İstanbul'da bayramda trafik kazalarına hızlı müdahale için tedbirler alındı

Istanbul

Yarın başlayacak ve 2 Temmuz'da sona erecek 9 günlük bayram tatili dolayısıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kentin giriş ve çıkış noktalarında gerekli tedbirler alındı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nurgül Çiğdem, alınan tedbirlere ilişkin, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çiğdem, tedbirler kapsamında Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerin giriş çıkışlarına sağlık ekiplerinin konuşlandırıldığını belirterek, ''Bayram sebebiyle artan trafik yoğunluğundan dolayı olası trafik kazalarına en hızlı şekilde müdahaleyi yapabilmek için burada İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hava ambulansımız, 112 kara ambulansımız, motorize ekibimiz, UMKE ekibimiz bulunuyor. Amacımız, oluşabilecek kazalarda en hızlı şekilde müdahale etmek.'' diye konuştu.

"Ekiplerimiz 24 saat hizmet verecek"

Gereken sağlık planlamalarının önceden yapıldığını ifade eden Çiğdem, ''Kurban Bayramı'nda hem trafik yoğunluğu hem de aynı zamanda kesi vakalarıyla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Sadece İstanbul'da geçen yıl bin 800 kurban kesi vakası meydana geldi. Bu yüzden biz hem 112 ekiplerinin hem de hastanelerimizin acil servislerin planlamasını ona göre yaptık. Bütün ekiplerimiz 24 saat hizmet verecek. Kazasız bayramlar temenni ediyorum.'' ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu başladı
Türk askerinden Kosova'ya eğitim desteği
Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridi ihlali dron desteğiyle tespit ediliyor
İstanbul'da bayramda trafik kazalarına hızlı müdahale için tedbirler alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Benzer haberler

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu başladı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu başladı

İstanbul'da bayramda trafik kazalarına hızlı müdahale için tedbirler alındı

AŞTİ'de Kurban Bayramı yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu
Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı tatili tedbirlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı tatili tedbirlerini açıkladı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram trafiği başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bayram trafiği başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet