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İstanbul'da bayram tatilinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk arttı

İstanbul'da Kurban Bayramı tatilinin ardından trafik ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşanıyor.

Metin Tokgöz,Emrah Gökmen,İbrahim Halil Aktürk,Muhammed Gencebay Gür   | 26.07.2021
İstanbul'da bayram tatilinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk arttı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

İSTANBUL (AA) 

Bayram tatilinin ardından ilk mesai gününde Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 Karayolu'nun bazı noktalarıyla, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri girişlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar araç yoğunluğu oluşturdu. Ayrıca otobüs duraklarında, vapur iskeleleri ve aktarma merkezlerinde de yoğunluk yaşandığı görüldü.

Tramvay, metro gibi raylı sistemlerdeki araçların da dolu seferler yaptığı gözlendi.



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