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İstanbul'da bayram tatilinde taksiciler de müşterisiz kaldı

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kentin boş kalması, taksicileri müşterisiz bıraktı.

İbrahim Halil Aktürk  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
İstanbul'da bayram tatilinde taksiciler de müşterisiz kaldı

İstanbul

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul sakinliğe bürünürken, kentte taksiciler de müşterisiz kaldı. İstanbul'da bugün birçok taksinin boş olduğu kameralara yansıdı.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kentin boş kalması, taksicileri müşterisiz bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre, bayram arifesinde kentte trafik yoğunluğu yüzde 20'nin üzerine çıkmadı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar toplu taşıt kullanmayı tercih etti.

Yolcu bulmakta zorlanan birçok taksici, otobüs duraklarının yakınlarında müşteri bekledi.

Bugün toplu taşıt kullanmayı tercih ettiğini ve gideceği yere rahatça varabildiğini söyleyen Barış Öztürk, "Çoğu zaman kısa mesafe diye taksiciler araca almıyorlardı. Şimdi İstanbul boşaldığı için sinek avlıyorlar." dedi.

Samet Mergen ise bazen değişim saatine denk geldiği için taksiye binemediğini ve bu durumdan dolayı mağdur olduğunu dile getirerek, "Artık eskisi gibi taksi kullanmıyorum. Çünkü müşteri seçiyorlar. Gideceğim yer yakınsa almıyorlar. Ama havalimanına gideceğimi söylesem eminim bütün taksici alır." diye konuştu.


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