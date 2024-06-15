Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurban Bayramı arifesinde trafikteki son duruma ilişkin Anadolu Otoyolu’nun Köroğlu Rampaları kesiminden yayındayız.
logo
Gündem

İstanbul'da bayram tatilinde otoyollarda trafik yoğunluğu

İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların arife günü sabah saatlerinden itibaren trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk yaşanıyor.

Şükrü Gündüz, Berfin Kıraç, Uğur İslamoğlu  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
İstanbul'da bayram tatilinde otoyollarda trafik yoğunluğu Fotoğraf: Arife Karakum / AA

İstanbul

Kentin ana arterlerden biri olan TEM Otoyolu'nda, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram arifesinde yola çıkan vatandaşlar nedeniyle bu güzergahın Ankara istikametinde trafik ağır seyrediyor.

Yoğunluğun yaşandığı Çamlıca gişelerde de araçlar kontrollü olarak geçiş yapıyor.

Otoyollardaki durumun aksine kent içi trafikte sabah saatlerinde yoğunluk gözlenmiyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 11, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 8'e kadar düştü.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 10 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılının başından bugüne kadar toplam 1551 yangına müdahale ettik
Gıda beslenme beyanlarına yeni düzenleme geliyor
Milli Savunma Bakanı Güler: F-16 tedarik süreci öngörülen takvime göre ilerliyor

Benzer haberler

İstanbul'da bayram tatilinde otoyollarda trafik yoğunluğu

İstanbul'da bayram tatilinde otoyollarda trafik yoğunluğu

Trakya'da dolu etkili oldu

İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı yoğunluğu

Bayram tatili öncesinde Bodrum'da yoğunluk yaşanıyor

Bayram tatili öncesinde Bodrum'da yoğunluk yaşanıyor
Bayram tatiline erken çıkanlar otoyolun Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatiline erken çıkanlar otoyolun Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet