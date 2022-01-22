İstanbul'da bariyerlere çarpan İETT otobüsündeki 7 kişi yaralandı
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde İETT otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
İstanbul
D100 kara yolu Sefaköy yan yolda Topkapı istikametinde seyreden Boğazköy-Bakırköy seferini yapan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen sebeple kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp refüje girdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.