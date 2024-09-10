Dolar
34.04
Euro
37.58
Altın
2,515.29
ETH/USDT
2,367.90
BTC/USDT
57,693.00
BIST 100
9,624.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, haftanın ikinci iş günü mesai bitiminde okulların da açılmasının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İrem Demir, Adem Koç, Ali Cevahir Aktürk  | 10.09.2024 - Güncelleme : 10.09.2024
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından mesai bitimi ve okul çıkışı dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Maltepe arasında yoğunluk yaşanıyor. Şile otoyolunda Ümraniye kesiminde, TEM otoyolunda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında yoğunluk gözleniyor.

Öte yandan, bazı ana arterler ve sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da trafiğin ağır ilerlediği görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Okmeydanı ile Zincirlikuyu arasında her iki yönde trafik durma noktasına geldi. Maslak ile Hasdal arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolu Haramidere Kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu oluştu. TEM otoyolu ile Metris kavşağı arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre yoğunluk yüzde 69'a ulaştı.

Öte yandan, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda dün trafik yoğunluğu yaşanmaması için eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Narin Güran'ın cansız bedenini dereye bıraktığını itiraf eden şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Fidan: (Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi) İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya'yı kabul etti
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'daki operasyonlarda 95 bin 618 litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da Samandıra-Üsküdar seferini yapan metro arızalandı

İstanbul'da Samandıra-Üsküdar seferini yapan metro arızalandı
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Bizim aileyi, bireyi, kadını ve toplum düzenini korumamız lazım

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Bizim aileyi, bireyi, kadını ve toplum düzenini korumamız lazım
Ada sakinleri "azmanbüs"lerin kaldırılması için dilekçe verdi

Ada sakinleri "azmanbüs"lerin kaldırılması için dilekçe verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet