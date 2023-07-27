İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu
İstanbul'da dün etkili olan aşırı sıcaklıkların ardından akşam saatlerinde sağanak başladı.
İstanbul
Ümraniye, Kağıthane ve Beşiktaş'ta aniden bastıran yağmur, yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.
Sağanak, bir süre sonra yerini serin ve bulutlu havaya bıraktı.
Bu arada, Beşiktaş Türkali Mahallesi Selaltı Sokak'taki ağaç, rüzgar nedeniyle iki aracın üzerine devrildi. Araçların birinde hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.
Çekmeköy'de ise şiddetli ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Ara sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına, kafe ve market gibi yerlere sığınarak, yağışın bitmesini bekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.