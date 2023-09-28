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İstanbul'da 8+1 taksiye dönüşüm için son tarih 30 Kasım olarak belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 8+1 taksiye dönüşmeyen 472 hak sahibine 30 Kasım'a kadar süre verildi.

Hasan Hüseyin Kul  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
İstanbul'da 8+1 taksiye dönüşüm için son tarih 30 Kasım olarak belirlendi

İstanbul

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, 8+1 koltuk kapasiteli taksiler için durak yeri oluşturulması kararlaştırıldı.

Bu taksilere reklam alınması konusunun da görüşüldüğü toplantıda, taksilerin yan yüzeylerinin reklam için kullanılması, tasarımı bozmamak ve siyah yüzeyle sınırlı kalmak kaydıyla kabul edildi.

Taksilerle ilgili maddeler görüşülürken söz alan Gökce, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüşüm hakkı kazanan 1755 kişiden 1283'ünün hakkını kullandığını, 472'sinin ise kullanmadığını söyledi.

Bunların 8+1 yerine 4+1'e dönüşmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını dile getiren Gökce, 4+1'e dönüşümün söz konusu olmayacağını, bu kişilere 60 gün daha süre verildiğini ve bu süreye kadar haklarını kullanmazlarsa kırsal kesimlerdeki hatlarda görev alacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda ayrıca sürücü güzergahı, yayalaştırma ve parkomat projeleri görüşüldü.

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