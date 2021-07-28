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İstanbul'da 415 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı

İstanbul'da yurda kaçak yollarla giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 415 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Hüseyin Bağış   | 28.07.2021
İstanbul'da 415 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Maltepe, Esenyurt, Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yürüttü.

Yasal olmayan yollardan yurda giriş yapan ve yasal kalış hakkı olmayan 129'u Afganistan, 141'i Suriye uyruklu olmak üzere 32 farklı ülke vatandaşı toplam 415 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

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