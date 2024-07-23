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İstanbul'da 3 zanlı, 5 ton 220 kilogram kaçak tütün ile yakalandı

İstanbul'un 4 ilçesinde 5 ton 220 kilogram kaçak tütün ile 15 milyon 910 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
İstanbul'da 3 zanlı, 5 ton 220 kilogram kaçak tütün ile yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Kent genelinde kaçak sigara tütünü, boş makaron ve çeşitli ürünlerin piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, kaçak ürünlerin yakalanması için teknik ve fiziki takip yaptı.

Şüphelilerin adres ve kimliklerini belirleyen ekipler, Eyüpsultan, Silivri, Küçükçekmece ve Ümraniye'de 3 araç ve 2 depoya düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Depo ve araçlardaki aramalarda 5 ton 220 kilogram kaçak sigara tütünü, 15 milyon 910 bin boş makaron, kaçak alkol yapımında kullanılan 2 bin litre alkollü sıvı, 27 bin 650 kaçak puro ile 5 bin 200 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin yapılması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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