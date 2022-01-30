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İstanbul'da 2 metrobüsün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 30.01.2022
İstanbul'da 2 metrobüsün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı

İstanbul

Sabah saatlerinde, Büyükçekmece istikametine giden metrobüs, Saadetdere durağında başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada metrobüsteki yolculardan biri yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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