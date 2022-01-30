İstanbul'da 2 metrobüsün çarpıştığı kazada bir yolcu yaralandı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İstanbul
Sabah saatlerinde, Büyükçekmece istikametine giden metrobüs, Saadetdere durağında başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada metrobüsteki yolculardan biri yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.