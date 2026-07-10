İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla, İstanbul Valiliği ve ilçe belediyelerince gün boyu bir dizi anma programları düzenlenecek.

İstanbul'da 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde bir dizi anma etkinliği düzenlenecek İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla, İstanbul Valiliği ve ilçe belediyelerince gün boyu bir dizi anma programları düzenlenecek.

Kentte 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programlar kapsamında şehitlik ziyaretleri, mevlitler, fotoğraf sergileri, panel ve yürüyüşlerin yanı sıra meydanlarda bir dizi anma programları gerçekleştirilecek.

Demokrasi nöbetlerinin tutulacağı etkinliklerde, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, mehter gösterileri ve ilahi dinletileri yapılacak.

İstanbul Valiliğinin programı kapsamında darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz günü, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği ziyaret edilecek. Zincirlikuyu'dan Hafıza 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü" düzenlenecek.

Valilik koordinasyonunda, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı'nda taksi korteji yapılacak. Üsküdar ve Taksim Meydanı'nda "Sessiz Tanıklık Enstalasyonu ve Deneyim Alanı" ziyarete açılacak.

Öğle namazından önce 29 ilçede mevlit programları düzenlenecek.

Ortaköy Camisi avlusunda "Denizden Karaya 15 Temmuz" tekne korteji yapılacak. İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarında "İl Jandarma Komutanlığı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açılacak.

Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nde "15 Temmuz Her Yerde" temasıyla mapping gösterisi gerçekleştirilecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında ışıklı dron gösterisi yapılacak.

Fatih Camisi ve Anıtpark'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlenecek.

İlçe belediyelerinin programları

Kentte darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla ilçe belediyeleri de gün boyunca farklı noktalarda anma etkinlikleri düzenleyecek.

Fatih Belediyesi, Fatih Camisi'nden Saraçhane'deki Anıtpark'a mehter eşliğinde yürüyüş gerçekleştirecek. İlçede, Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, öğrencilerin şiir dinletisi, Arslanbek Sultanbekov konseri, Mehmet Çevik ile Kurtuluş Senfonileri ve Ayasofya Hafızlar Topluluğu konseri gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Esenler Belediyesi, darbe girişimi gecesi tankların çıktığı eski Metris Kışlası'nın bulunduğu 15 Temmuz Millet Bahçesi'nden, Dörtyol Meydanı'na yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüşte, 15 Temmuz'un 251 şehidini temsilen 251 metrelik Türk bayrağı taşınacak. Vatandaşlar 2 bin 551 Türk bayrağı ve meşalelerle korteje katılacak. Dörtyol Meydanı'ndaki program, demokrasi nöbeti, mehter gösterisi, dua ve selalarla devam edecek.

Arnavutköy Belediyesi, Hadımköy Şehitliği'nde şehitlik ziyaretleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programlarının yanı sıra "İrade Bizim, Zafer Bizim" yürüyüşü düzenleyecek. İlçede ayrıca fotoğraf sergisi açılacak, açık hava etkinlikleri gerçekleştirilecek ve sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verecek.

Beykoz Belediyesi, şehit aileleri ve gaziler için kahvaltı programı düzenleyecek. Program kapsamında şehit kabirleri ziyaret edilecek. İlçedeki Onçeşmeler Serbostani Mustafa Ağa Camisi'nde mevlit okutulacak, akşam programında ise mehter gösterisi ile sinevizyon gösterimi yapılacak.

Pendik Belediyesi, 15 Temmuz şehidi Burhan Öner'in kabrini ziyaret edecek, şehit aileleriyle bir araya gelecek. Pendik Merkez Çarşı Camisi'nde mevlit programı düzenlenecek, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde ise "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı sergi açılacak. Kuşlu Park Meydanı'ndaki anma programında ise ilahi dinletisi, sinevizyon gösterimi ve demokrasi nöbeti gerçekleştirilecek.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, şehit aileleri ve gazilerle kahvaltı programının ardından Recep Tayyip Erdoğan Parkı Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenleyecek. Belediye bahçesinde 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açılacak. Akşam programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, öğrencilerin hazırladığı 15 Temmuz mizanseni sahnelenecek.

Esenyurt Belediyesi, Serhan Tirit Merkez Camisi'nde mevlit okutacak, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirecek. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda mehter takımı konseri, kahramanlık türküleri konseri, şiir dinletisi, öğrenci korosu ve belgesel gösterimi yer alacak.

Sultanbeyli Belediyesi, Kent Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, dua, ilahi dinletileri ve kahramanlık türküleri konserinin yer aldığı anma programı düzenleyecek. Gece ilçedeki camilerde sela okunacak.

Zeytinburnu Belediyesi 15 Temmuz Meydanı'nda "Direniş ve Adalet" Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödül törenini gerçekleştirecek. Program kapsamında Ersin Çelik, İsmail Kılıçarslan ve Aydın Ünal'ın katılımıyla panel düzenlenecek, 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan sergi ziyarete açılacak.

Bağcılar Belediyesi, 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar'ın kabrini ziyaret ederek, dua programı düzenleyecek. Program kapsamında 15 Temmuz gazileri evlerinde ziyaret edilecek. Bağcılar Meydanı'ndaki anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, dua ve sela okunacak. İlçedeki okullar arasında düzenlenen "15 Temmuz" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verilecek. Programda "Beyefendiler Grubu" konser verecek ve vatandaşlara çorba ikram edilecek.

Bahçelievler Belediyesi de resim sergisi açılışı gerçekleştirecek, Şirinevler Ulu Camisi'nde mevlit okutacak ve şehitlik ziyareti düzenleyecek.

Tuzla Belediyesi, 15 Temmuz kapsamında demokrasi koşusu, mevlit programı ve şehit kabri ziyaretleri düzenleyecek. Akşam ise 1. Ahmet Camisi önünden başlayacak bayrak yürüyüşünün ardından Sahil Tören Alanı'nda Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, şiir dinletileri ve sinevizyon gösteriminin yer alacağı anma programı gerçekleştirilecek.

İstanbul genelindeki anma programları, meydanlarda tutulacak demokrasi nöbetleri, dualar ve gece saat 00.13'te camilerden okunacak selalarla sona erecek.