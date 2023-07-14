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İstanbul'da "15 Temmuz Bağlamında Sivil Toplumun Önemi" paneli düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, bugünden bakıldığında 15 Temmuz hain darbe girişiminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Türkiye, büyük bir yıkımdan, işgalden ve büyük bir iç savaşın eşiğinden dönmüştür." dedi.

Faruk Hanedar  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
İstanbul'da "15 Temmuz Bağlamında Sivil Toplumun Önemi" paneli düzenlendi Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

TMV'nin, Üsküdar'daki genel merkezinde düzenlediği "15 Temmuz Bağlamında Sivil Toplumun Önemi" konulu panelde, "15 Temmuz" konulu video gösterimine yer verildi.

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve 15 Temmuz gazileri Emine Aydınbelge ile Fikri Erol'un konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü akademisyen Murat Yılmaz yaptı.

TMV Başkanı Akgün, panelin açılışındaki konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini anımsatarak, "O gece yaşananları ve ertesinde sokaklarda sabahladığımız günleri tarihsel bir film şeridi gibi anlatıyoruz." dedi.

Bugünden bakıldığında 15 Temmuz'un öneminin daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Akgün, "Türkiye, büyük bir yıkımdan, işgalden ve büyük bir iç savaşın eşiğinden dönmüştür." ifadesini kullandı.

Akgün, TMV'nin 15 Temmuz'dan bir ay önce kurulduğunu hatırlatarak, artık yurt dışında "Türk okulları" denildiğinde FETÖ okullarının değil TMV okullarının akıllara geldiğinin altını çizdi.

Likoğlu ise FETÖ'nün örgütlenme yapısının temelinde eğitimin olduğuna ve tüm kötülükleri eğitimi kullanarak yaptığına işaret ederek, TMV'nin bu konuda önemli bir misyonu üstlendiğini dile getirdi.

"15 Temmuz ruhu' demek, '1915 Çanakkale ruhu' demektir"

​​​​​​​15 Temmuz gazisi Altınbelge, o gece yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşadı ve “15 Temmuz’dan sonra artık 'sızma' kelimesini işittiğimizde devlete bir saldırı olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazi olan Erol da 15 Temmuz’un, Türk milleti için bir kırılma noktası olduğunu belirterek, "15 Temmuz ruhu' demek, '1915 Çanakkale ruhu' demektir. '15 Temmuz ruhu' demek, 'Türkiye’nin Türkiye’den ibaret olmadığını bilmek' demektir.” ifadelerini kullandı.

Erol, kişilere olan sevginin asla vatan ve millet sevgisinin önüne geçmemesi gerektiğini kaydetti.

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