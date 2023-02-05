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İstanbul'da 10 yaş ve altında çocuğu olan kamu çalışanı anneler idari izinli sayılacak

İstanbul Valiliği, kentte etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanların bugün idari izinli sayılacağını bildirdi.

Mehmet Kara   | 05.02.2023
İstanbul'da 10 yaş ve altında çocuğu olan kamu çalışanı anneler idari izinli sayılacak

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeniyle bazı kararlar alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kıymetli İstanbullular, ilimizdeki olumsuz hava şartları nedeniyle Valiliğimizce alınan tedbirler kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelimizden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanlar, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

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