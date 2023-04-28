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İstanbul'a yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 480 bin yabancı turist geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2023'ün ilk 3 ayında şehre gelen yabancı turist sayısının 3 milyon 480 bin 630 olduğunu açıkladı.

Elif Küçük  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
İstanbul'a yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 480 bin yabancı turist geldi

Istanbul

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehrimize martta 1 milyon 206 bin 770 yabancı turist geldi. Bu yılın ilk 3 ayında şehrimize gelen yabancı turist sayısı ise 3 milyon 480 bin 630 oldu." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, İstanbul'a en çok Rusya, İran, Almanya, ABD ve İngiltere'den turistin geldiğini bildirdi.



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