İstanbul'a yılın ilk 5 ayında hızlı trenle 1,1 milyondan fazla yolcu geldi
İstanbul'a, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317 olduğu bildirildi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle kente gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317 olduğunu belirtti.
İstanbul'dan giden yolcu sayısının 1 milyon 110 bin 818 olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Seyahatlerinde hızlı ve güvenli ulaşım aracı demir yolunu tercih eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.