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İstanbul'a yılın ilk 5 ayında hızlı trenle 1,1 milyondan fazla yolcu geldi

İstanbul'a, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317 olduğu bildirildi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 06.06.2022
İstanbul'a yılın ilk 5 ayında hızlı trenle 1,1 milyondan fazla yolcu geldi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle kente gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317 olduğunu belirtti.

İstanbul'dan giden yolcu sayısının 1 milyon 110 bin 818 olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Seyahatlerinde hızlı ve güvenli ulaşım aracı demir yolunu tercih eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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