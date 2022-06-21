İstanbul'a mayısta gelen yabancı turist sayısı arttı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a mayısta 1 milyon 402 bin 366 yabancı turist geldiğini bildirdi.
İstanbul
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en eşsiz şehri İstanbul'umuza mayıs ayında 1 milyon 402 bin 366 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 264,6. İlk 5 sırada Almanya, İran, Rusya, ABD ve İngiltere yer alıyor." bilgisini verdi.
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