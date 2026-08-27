İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceğini bildirdi.

İstanbul yağışlı sistemin etkisi altına girecek İstanbul Valiliği, kentte sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkili olacağını, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, İstanbul'un sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği aktarılan açıklamada, yağışlı sistemin cumartesi akşam saatlerinde kenti terk edeceği kaydedildi.

Açıklamada, sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometreye, cumartesi günü ise saatte 30 ila 50 kilometreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

