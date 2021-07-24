Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
FETÖ'cü eski jandarma yarbay Turgay Sökmen'in, Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı
logo
Gündem

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Taha Erham Keleş   | 24.07.2021
İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.







Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tatilcilere bulundukları şehirlerde Kovid-19 aşısı olmaları önerisi
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, kısıtlamalar geri geliyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 39 binden fazla vaka tespit edildi
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 123'e çıktı
Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de vaka sayılarının artmasından endişe duyuluyor

Benzer haberler

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde sağanak bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojiden dört bölge için sağanak uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için sağanak uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan için sağanak uyarısı
Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu

Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor