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İstanbul ve Bursa'daki Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Bursa'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
İstanbul ve Bursa'daki Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurguladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Üsküdar, Ümraniye ve Şişli ilçelerinde 624 personelin katılımıyla 96 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik operasyonlarda da 64 zanlının yakalandığını ifade etti.

Ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine yönelik operasyonların artarak devam edeceğinin altını çizen Yerlikaya, "Her iki operasyonda 116 bin 500 uyuşturucu hap, 44 kilogram 750 gram bonzai, 10 kilo 202 gram metamfetamin, muhtelif miktarlarda skunk, esrar, eroin, kokain, 7 tabanca, otomatik tabanca, 3 tüfek ve çok miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirildi." bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca Bursa'daki operasyonda narkotik suçlardan hakkında 2 yıl ila 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 58 kişinin yakalandığını duyurdu.

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