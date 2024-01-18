İstanbul ve Balıkesir için sağanak uyarısı
İstanbul ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Havran, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde bu akşam saatlerinden, İstanbul'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.