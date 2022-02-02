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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli sağanak, gece saatlerinde de karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar beklendiğini belirterek, dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Hasan Hüseyin Kul   | 02.02.2022
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

İstanbul

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün raporuna göre, sağanak yağışların kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olmasının, rüzgarın ise kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesinin beklendiğini kaydetti.

Meteorolojinin son değerlendirmesine göre, halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakası'ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli olmasının beklendiğini aktaran Yerlikaya, "Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmura, yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.

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