İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent için yarın "turuncu alarm" verildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
Istanbul
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün 19 Mart cumartesi günü İstanbul için "turuncu alarm" verdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"03.00-06.00 arası kar, 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."
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⚠️Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022
⏰19 Mart Cumartesi günü (Yarın) #İstanbul için
🟧TURUNCU ALARM verdi❗️
⏰03.00-06.00 arası kar
⏰06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor❄️
Lütfen,
⛔Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım❗#KarlaMücadele pic.twitter.com/NYQJa02Q8N