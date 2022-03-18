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İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent için yarın "turuncu alarm" verildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Hatice Şenses Kurukız   | 18.03.2022
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı

Istanbul

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün 19 Mart cumartesi günü İstanbul için "turuncu alarm" verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"03.00-06.00 arası kar, 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."

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