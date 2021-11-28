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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara rüzgar uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları uyardı.

Kübra Kara   | 28.11.2021
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara rüzgar uyarısı

İstanbul

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."


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