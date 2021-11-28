İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara rüzgar uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları uyardı.
İstanbul
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."
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Kıymetli hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 28, 2021
Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre #İstanbul’da yarın (Pazartesi) kuvvetli #rüzgâr bekleniyor.
⚠️Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım❗️ pic.twitter.com/bb8A6f0knA