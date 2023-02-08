İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
Istanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.
⏰17.00 itibarıyla #İstanbul’dan TOPLAM;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 8, 2023
✅122 Uçak ✈️
✅22 Kargo Uçağı🛫
✅2 gemi
✅ 20.515 personelimiz ve #AFAD Gönüllülerimiz,
✅1.091 İş Makinesi🏗️
✅964 Yardım TIRI🚛
✅4.765 Çadır⛺️
✅103 Ambulans ve UMKE Aracı🚑
Başta #Hatay olmak üzere #deprem bölgelerine sevk edildi. pic.twitter.com/L4fkqp0suQ
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 17.00 itibarıyla İstanbul'dan 122 uçak, 22 kargo uçağı, 2 gemi, 20 bin 515 personel ve AFAD gönüllüsü, 1091 iş makinesi, 964 yardım tırı, 4 bin 765 çadır, 103 ambulans ve UMKE aracının başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.