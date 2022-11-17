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İstanbul Valisi Yerlikaya: Terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İrem Demir   | 17.11.2022
İstanbul Valisi Yerlikaya: Terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu

İstanbul

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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