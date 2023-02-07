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Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'ndaki Anadolu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 40. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. -VTR-
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Gündem

İstanbul Valisi Yerlikaya, kreşler ve gündüz bakımevlerinin yarın tatil edildiğini duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine yarın ara verildiğini bildirdi.

İrem Demir   | 07.02.2023
İstanbul Valisi Yerlikaya, kreşler ve gündüz bakımevlerinin yarın tatil edildiğini duyurdu

İstanbul

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, yarın için 1 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre yarın kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği belirtilmişti.

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