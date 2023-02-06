İstanbul Valisi Yerlikaya, 2 bin 647 personelin deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 16 uçak ve 2 bin 647 personelin Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeye hareket ettiğini bildirdi.
İstanbul
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzdan deprem bölgesine, 16 uçak ve 2 bin 647 personelimiz ile Bölge Müdürlükleri, Büyükşehir ve ilçe belediyelerince gönderilen 311 iş makinesi yolda. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.