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İstanbul Valisi Yerlikaya, 2 bin 647 personelin deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 16 uçak ve 2 bin 647 personelin Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

İrem Demir   | 06.02.2023
İstanbul Valisi Yerlikaya, 2 bin 647 personelin deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu

İstanbul

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzdan deprem bölgesine, 16 uçak ve 2 bin 647 personelimiz ile Bölge Müdürlükleri, Büyükşehir ve ilçe belediyelerince gönderilen 311 iş makinesi yolda. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

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