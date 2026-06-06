İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk Havalimanı'nda üçüncü gününde devam eden "Sıfır Atık Festivali"ni ziyaret etti.

İstanbul Valisi Gül "Sıfır Atık Festivali" alanını ziyaret etti İstanbul Valisi Davut Gül, Atatürk Havalimanı'nda üçüncü gününde devam eden "Sıfır Atık Festivali"ni ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliğiyle hayata geçirilen festival üçüncü gününde sürüyor.

Festival alanını ziyaret eden Gül, konserlerin düzenlendiği Türk Telekom Ana Sahne'de gazetecilere açıklama yaptı.

Gül, bu yıl birincisi düzenlenen "Sıfır Atık Festivali"nde büyük bir coşku yaşandığını belirterek, "Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Burası adeta bir bayram yerine döndü. İnşallah bu tecrübeleri herkes yaşar. Bir sonraki sene daha güzelini, daha büyüğünü Sıfır Atık Vakfımızla birlikte tekrardan yapacağız. İyi eğlenceler." ifadelerini kullandı.

