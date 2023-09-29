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İstanbul Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
İstanbul Valiliğinden yarın için kuvvetli yağış uyarısı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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