Dolar
18.18
Euro
18.23
Altın
1,724.26
ETH/USDT
1,540.30
BTC/USDT
19,957.00
BIST 100
3,164.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul Valiliğinden 'gök gürültülü kuvvetli sağanak' uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısını yaptı.

Semra Orkan   | 30.08.2022
İstanbul Valiliğinden 'gök gürültülü kuvvetli sağanak' uyarısı

İstanbul

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ve yardımcıları ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Büyük Zaferin 100. Yılı Özel Programı düzenlendi
İstanbul Valiliğinden 'gök gürültülü kuvvetli sağanak' uyarısı
TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu kapanan Adana-Gaziantep yönü ulaşıma açıldı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan mevkidaşı Çavuşoğlu'na 30 Ağustos ziyareti

Benzer haberler

İstanbul Valiliğinden 'gök gürültülü kuvvetli sağanak' uyarısı

İstanbul Valiliğinden 'gök gürültülü kuvvetli sağanak' uyarısı

Büyük Zafer'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor

Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı
Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Eyüpsultan'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı
Bazı illerde sağanak etkili oldu

Bazı illerde sağanak etkili oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet