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İstanbul Valiliğinden Büyükçekmece'de bir çocuğun bıçaklanmasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de yaşanan olayda 2011 doğumlu yabancı uyruklu bir çocuğun, yine aynı mahallede yaşayan 2010 doğumlu başka bir çocuk tarafından bıçaklandığının anlaşıldığı bildirildi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
İstanbul Valiliğinden Büyükçekmece'de bir çocuğun bıçaklanmasına ilişkin açıklama

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, Ulus Mahallesi'nde 3 Eylül'de 2 çocuk arasındaki bıçaklama olayının sosyal medya mecralarında "11 yaşındaki çocuk, Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı" şeklinde paylaşıldığı belirtildi.

Çarpıtılarak paylaşılan olayla ilgili çalışma yapıldığına dikkati çekilen açıklamada, "Olayda 2011 yılı doğumlu yabancı uyruklu M.K. isimli çocuğun, yine aynı mahallede yaşayan 2010 yılı doğumlu E.C.Y. isimli çocuk tarafından bıçaklandığı anlaşılmıştır. Tartışmanın taş atma meselesinden yaşandığı ve E.C.Y'nin tartışma sonrasında yabancı uyruklu M.K'yı yanında taşıdığı bıçakla yaraladığı tespit edilmiştir. Olayın ardından E.C.Y, kullanmış olduğu suç aleti bıçakla beraber yakalanarak gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamuoyunun özellikle sosyal medya mecralarında yayınlanan ve manipüle edilerek yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

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