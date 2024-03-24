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İstanbul Valiliği yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu

İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Zeynep Rakipoğlu  | 24.03.2024 - Güncelleme : 24.03.2024
İstanbul Valiliği yarın kentte beklenen fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu

İstanbul

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.


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