İstanbul Valiliği, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşlarını yaptıracak
İstanbul Valiliği, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşlarının yeniden yapılması için çalışma başlattı.
İstanbul
Fetihtepe Mahallesi'ndeki Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı'nda yaşları 11 ila 13 arasında değişen 5 çocuğun 13 Temmuz'da yaptığı tahribat, İstanbul Valiliği tarafından giderilecek.
- Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşları tahrip edildi
- Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarını 5 çocuğun tahrip ettiği belirlendi
Bu kapsamda mezarlığa gelen görevliler, inceleme yaparak, tahrip edilen mezar taşlarının ölçüsünü aldı.
Zarar gören mezarların en kısa sürede yaptırılacağı öğrenildi.
Mezar taşlarını tahrip eden çocuklardan 2'si adliyeye sevk edildi
Fetihtepe Mahallesi'ndeki Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da meydana gelen tahribatı gerçekleştirdikleri belirlenen yaşları 11 ila 13 arasındaki 5 çocuğun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çocuklardan 3'ü yaşları 12'den küçük olduğu için ailelerine teslim edildi. 2 çocuk adli makamlara sevk edildi.
Olay
İstanbul Valiliğince, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da yapılan tahribatla ilgili araştırma ve güvenlik görüntülerinin incelenmesi sonucunda, yaşları 11 ila 13 arasında 5 çocuğun yakalandığı bildirilmişti.
Açıklamada, mezarlıktaki 81 mezar taşının tahrip edildiği belirtilerek, görüntülerden, olayın mezarlık çevresinde ikamet eden 5 çocuk tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.