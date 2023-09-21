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İstanbul Valiliği "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta başıboş köpek tarafından saldırıya uğrayan kız çocuğunda kuduz belirtileri görüldüğü yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Semra Orkan  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
İstanbul Valiliği "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, E.İ.S. isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun 15 Eylül Cuma günü Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde başıboş köpek tarafından saldırıya uğramasının ardından sosyal medya mecralarında, çocukta kuduz belirtileri görüldüğü yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

"Esenyurt'ta kuduz paniği" başlığıyla yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, olayın ardından 112 ekiplerince hastaneye götürülen çocuğa tüm hayvan saldırılarında (kedi, köpek vb.) uygulanan rutin prosedür gereğince 1. doz kuduz aşısı uygulandığı bildirildi.

Aşı uygulamasının ardından çocuğun, yüzündeki yaralanmaların tedavisi için Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Servisine götürüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Burada tedavisine başlanan çocuğa, şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapılmıştır. E.İ.S'nin tedavi süreci devam etmekte olup, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmemektedir. Çocuğun yaralanmasına sebep olan başıboş köpek, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı barınakta gözlem altına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir."

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