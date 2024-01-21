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İstanbul Valiliği 30 bin bebeğin bez ihtiyacını karşılamak için kart dağıtımına başladı

İstanbul Valiliğince yürütülen "GözBEBEĞİMİZ İstanbul" projesi kapsamında, 39 ilçede bebek bezi alımında kullanılacak alışveriş kartlarının dağıtımına başlandı.

Zeynep Rakipoğlu  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
İstanbul Valiliği 30 bin bebeğin bez ihtiyacını karşılamak için kart dağıtımına başladı

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği Aile Akademisi, "GözBEBEĞİMİZ İstanbul" projesiyle İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı olan ve kentte doğan 30 bin bebeğin bebek bezi ihtiyacını karşılıyor.

Bu kapsamda, 39 ilçede bebek bezi alımında kullanılacak alışveriş kartlarının dağıtımına başlandı. Valilik, 24 aylık oluncaya kadar bebeklerin bez ihtiyaçlarını karşılayacak.

Maddi durumu yetersiz olan ailelerin bütçesine katkı sunmak amacıyla başlatılan projenin, orta ve uzun vadede genişletilmesi hedefleniyor.

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