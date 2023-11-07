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İstanbul Teknik Üniversitesi, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlarla işbirliği yapmayacağını duyurdu

İTÜ, İsrail'in, Gazze'ye ve oradaki sivillere uyguladığı saldırılar sona erip kalıcı bir ateşkes ilan edilene dek, bu trajediye sessiz kalan veya destekçi olan hiçbir kurum ve temsilcisiyle işbirliği gerçekleştirmeme kararı aldığını bildirdi.

Başak Akbulut Yazar  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
İstanbul Teknik Üniversitesi, İsrail'in saldırılarına sessiz kalanlarla işbirliği yapmayacağını duyurdu

İstanbul

Üniversitenin, sosyal medya hesabından, "İTÜ Ailesi olarak, İsrail devletinin yaptığı suça ortak olmayı reddediyor ve akademik camia başta olmak üzere tüm insanlığı sağduyulu olmaya davet ediyoruz." başlığıyla yapılan açıklamada, son bir aydır Gazze'de yaşanan insanlık dramının, İsrail Devleti'nin kasıtlı ve planlı bir soykırım yaptığının en açık göstergesi olduğu vurgulandı.

Gazze'deki okullar, hastaneler, mülteci kampları, sivil yerleşim yerleri gibi masum binlerce insanın ve hayvanın hayata tutunmaya çalıştığı yerlerin bombalandığı ifade edilen açıklamada, sivillere kaçacak, saklanacak, hayata tutunacak hiçbir yer bırakılmaması ve tüm dünyanın bu katliama sessiz kalmasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Ulusal ve uluslararası alanda etkin bir kurum olarak, İsrail Devleti'nin Gazze'ye ve oradaki sivillere uyguladığı saldırılar sona erip kalıcı bir ateşkes ilan edilene dek bu trajediye sessiz kalan veya destekçi olan hiçbir kurum ve temsilcisiyle işbirliği gerçekleştirmeme kararı aldığımızı belirtmek istiyoruz. İsrail Devleti'nin yaptığı katliamlara karşı barışı ve insanlığı savunuyoruz." ifadesi kullanıldı.



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