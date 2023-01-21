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İstanbul Süryani Kadim Vakfı: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Kutsal değerlere hakaret kabul edilemez

İstanbul Süryani Kadim Vakfı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, kutsal değerlere hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Zeynep Rakipoğlu   | 21.01.2023
İstanbul Süryani Kadim Vakfı: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Kutsal değerlere hakaret kabul edilemez

İstanbul

İstanbul Süryani Kadim Vakfının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı, yakmaya yönelik girişimleri ve buna izin verenleri kesinlikle kınıyor ve şiddetle protesto ediyoruz. Özgürlük adı altında hangi amaçla olursa olsun kutsal değerlere hakaret edilmesi asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

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