İstanbul Süryani Kadim Vakfı: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Kutsal değerlere hakaret kabul edilemez
İstanbul Süryani Kadim Vakfı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, kutsal değerlere hakaret edilmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.
İstanbul
İstanbul Süryani Kadim Vakfının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı, yakmaya yönelik girişimleri ve buna izin verenleri kesinlikle kınıyor ve şiddetle protesto ediyoruz. Özgürlük adı altında hangi amaçla olursa olsun kutsal değerlere hakaret edilmesi asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.