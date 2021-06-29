Euro
10.39
Dolar
8.71
BIST 100
1,373.25
Altın
1,775.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı sit alanları "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Hamdi Çelikbaş   | 29.06.2021
İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkındaki kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bozhane ve Göllü Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı, Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Jeolojik ve Doğal Oluşumlar Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Sivas'ın Gürün ilçesindeki Şuğul Vadisi Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, söz konusu alanların krokisi ile sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 102 gün sonra 40 binin altına düştü
İsrail başka ülke almazsa son kullanma tarihi yaklaşan 800 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
Sağlık Bakanı Koca: 1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İstanbul, Sivas ve Erzurum'daki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

9 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu

Duyarlı gencin başvurusu üzerine Giresun'daki tarihi kilisenin onarım süreci başlatıldı

Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu

Çiğ süt desteği ödemelerine ilişkin esaslar belli oldu
Balon balığı avcısı balıkçılara verilecek desteklere ilişkin esaslar belirlendi

Balon balığı avcısı balıkçılara verilecek desteklere ilişkin esaslar belirlendi
Sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün sınıflandırılması için belirlenen kriterler tüm illerde uygulanacak

Sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün sınıflandırılması için belirlenen kriterler tüm illerde uygulanacak