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Gündem, Ramazan 2023

İstanbul metroları ramazan ayı boyunca nostalji yolculuğuna çıkıyor

Geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterleri Karagöz ve Hacivat canlı performansları ile metro yolcularına eşlik ediyor.

Salih Şeref  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
İstanbul metroları ramazan ayı boyunca nostalji yolculuğuna çıkıyor Fotoğraf: Salih Şeref / AA

İstanbul

Karagöz gölge oyununu tiyatro performansına çeviren ekip, bugün M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro hattında izleyenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarttı.

Ramazan ayı boyunca İstanbul'daki tüm metro hatlarını dolaşacak performans sanatçılarına özellikle çocuklar ilgi gösteriyor.





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