İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Büşra Alakoyun
06 Temmuz 2026•Güncelleme: 06 Temmuz 2026
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "pusulabet.com" isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip ile elde edilen deliller doğrultusunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Ekiplerce 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.