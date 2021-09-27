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İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 kentte yapılan operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

Başak Akbulut Yazar   | 27.09.2021
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 51 "gizli soruşturmacı" görevlendirilerek, 56 şüpheli tespit edildi.

"Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışmada İstanbul'un Beyoğlu, Fatih, Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Esenler, Bahçelievler, Beşiktaş ilçeleriyle Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun'da tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bonzai, kokain, metamfetamin ve hint keneviri ele geçirilen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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