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İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu düzenlendi

İstanbul merkezli 13 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 37 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Şükrü Gündüz, Halil Demir   | 08.02.2022
İstanbul merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonu düzenlendi

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya kullanıcılarının kişisel hesaplarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Şüphelilerin, çaldıkları hesaplardan bir borsa uygulaması üzerinden yüklü miktarda para kazandıklarını beyan ederek, hesapta bulunan kişileri ağlarına çektikleri ve bu şekilde 27 kişinin dolandırıldığı belirlendi.

13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, şu ana kadar çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.



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