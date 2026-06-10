İstanbul merkezli operasyonlarda 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu madde, 60 bin sentetik ecza hap ile 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi, 15 şüpheli tutuklandı.

İstanbul merkezli operasyonlarda 1 ton 285 kilogram uyuşturucu ele geçirildi İstanbul merkezli operasyonlarda 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu madde, 60 bin sentetik ecza hap ile 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi, 15 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce, son 10 günde ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütleri ile kentteki sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İstanbul merkezli Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli'ni de kapsayan operasyonlarda 110 şüpheli yakalanırken, adreslerdeki aramalarda, 848 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu, 416 kilo 67 gram skunk, 20 kilo 603 gram kokain, 60 bin sentetik ecza, 87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi ile 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. Gözaltındaki 95 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmalara katılan personeli tebrik ederek, basın mensuplarına operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Torbacısından elebaşına kadar uyuşturucuyla sokak sokak mücadele yürütüldüğünü belirten Yıldız, bunun güvenlik meselesi dışında milletin istikbalini koruma mücadelesi olduğunu vurguladı.

