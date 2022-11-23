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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ve polislerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İrem Demir, Emrah Gökmen   | 23.11.2022
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturmada, bazı şüphelilerin, Bylock kullanıcısı olduğu, haklarında itirafçı beyanlarının bulunduğu, bazı şüphelilerin ise terör örgütünün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması içerisinde "mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Şüphelilerin ankesör iletişim yöntemi ile örgütsel iletişime uygun aranma kayıtlarının bulunduğu belirlenen soruşturmada zanlılar arasında terör örgütünün talimatı ile Bank Asya'ya para yatıran, örgüt iltisaklı kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları olan ve örgüt iltisaklı derneklere üye olanların bulunduğu anlaşıldı.

Bu tespitlerin ardından harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli olarak bu kentin yanı sıra Antalya, Osmaniye ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ve polislerin de olduğu 14 şüpheli yakalanandı. Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.

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